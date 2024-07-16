Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
Samsun'da, 5 yaşındaki Mehmet Gedik, ailesiyle birlikte Altınkaya Baraj Gölü'ne pikniğe gitti. Ailesi çocuklarının bir ara gözden kaybolduğunu fark etti. 112'ye durum bildirildi. Küçük çocuğun cansız bedeninin bulunmasıyla feryatlar yükseldi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Ailesi ile pikniğe giden Mehmet Gedik (5), serinlemek için Altınkaya Baraj Gölü'ne girdi.
GÖZDEN KAYBOLDUĞUNU FARK ETTİLER
DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Gedik'in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Bir süre sonra ekipler Gedik'in cansız bedenine ulaştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cenaze otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.