Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Ailesi ile pikniğe giden Mehmet Gedik (5), serinlemek için Altınkaya Baraj Gölü'ne girdi.

GÖZDEN KAYBOLDUĞUNU FARK ETTİLER DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Gedik'in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Bir süre sonra ekipler Gedik'in cansız bedenine ulaştı.