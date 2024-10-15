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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Polislere saldırdı komiseri bıçakladı - son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Polislere saldırdı komiseri bıçakladı!

        Samsun'da, polislere bıçakla saldırıp komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı 32 yaşındaki T.K., polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 07:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 07:29
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        Polislere saldırdı komiseri bıçakladı!
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        Samsun'da olay, Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olayın olduğu yerde araştırma yaparken, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.'nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.

        KIRIK CAMLARI POLİSİN ÜZERİNE ATTI

        İHA'da yer alan habere göre şüphelinin evine giren polis, odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.'nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi.

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        KOMİSERİ İKİ BACAĞINDAN YARALADI

        Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi her iki bacağından hafif şekilde yaraladı.

        VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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