Elindeki tüfeğin ateş almasıyla kendini vuran liseli, yaralandı

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Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, elindeki babasına ait ruhsatlı tüfeğin ateş alması sonucu sol kol ve omzundan vurulan lise öğrencisi B.G. (16) yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi B.G. adlı erkek çocuğu, evde kimsenin olmadığı sırada babası N.G.'ye ait ruhsatlı tüfeği eline aldı. Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmaların sol kol ve omzuna isabet ettiği B.G. yaralandı. Haber verdiği yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Can PEÇE

2023-01-09 15:22:37



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