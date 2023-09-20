Samsun´da kaçak akaryakıt operasyonunda 7 gözaltı
SAMSUN´dabu sabah düzenlenen eş zamanlı kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN´dabu sabah düzenlenen eş zamanlı kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 1 yıldır yürütülen kaçak akaryakıt soruşturması kapsamında kentte belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 100 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.