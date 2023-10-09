Samsun'da 2 veteriner hekim ve 3 stajyerin darbedilmesi kınandı (2)

'KONUNUNTAKİPÇİSİOLACAĞIZ'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Elif Köse Avan, "Bu konudan dolayı mağdur olan arkadaşlarımıza 'geçmiş olsun' demek istiyorum. Veteriner hekimlerin şiddete uğraması ile ilgili olarak uzun zamandır büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Son olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde asistan arkadaşlarımızın müdahalesi esnasında nöbette olan intörn hekim meslektaş arkadaşlarımıza böyle bir saldırı gerçekleşti. Biz bu durumda hayvan sahibi olan insanların veya evcil hayvanı olan insanların nasıl bir psikolojide olduklarını anlayabiliyoruz. Hayvanlarını evlatları gibi gördükleri için, ister istemez bizler de bağ kurabiliyoruz hastalarımızla. Ama bir dereceye kadar yetebiliriz, bir dereceye kadar bilim de yeterli kalabiliyor. Bu müdahale esnasında veteriner hekim arkadaşlarımıza bir saldırı gerçekleşti. Bu konuyla ilgili olarak tüm savcılık birimlerine dekanlığımız, başhekimliğimiz ve öğrencilerimiz tarafından gerekli suç duyurularında bulunuldu. Konseyimiz ve 56 oda başkanı ile birlikte bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

'MESLEĞE YENİ ATILACAKLAR İÇİN BİR TRAVMA'

Veteriner hekimlerin, sağlıkta şiddet kapsamında olmadıklarını söyleyen Avan, "Bu tarz konuların olması bizi çok üzüyor. Son zamanlarda mesleğimize karşı bu tarz saldırılarla karşılaşıyoruz. Bunun en önemli nedeni de sağlıkta şiddet kapsamına alınmamamızdır. Sağlık çalışanı, sağlık personeli görünmememizden kaynaklanıyor. Onun haricinde de tıp fakültelerinde okuyan, diş hekimliğinde okuyan meslektaşlarımız intörn hekimlere gece nöbetleri esnasında sağlık sigortası, gerekli maaşlar ve özlük hakları verilirken; bizim meslektaşlarımıza ne yazık ki bu özlük hakları verilmiyor. Biz bu konudan çok muzdaripiz. Köye giden hekimlerimiz var ve silah bulundurma ruhsatı dahi alamıyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir sıkıntı. Bizim de sağlıkta şiddet kapsamına alınmamız için gerekli çalışmaların yapılması için yetkililere sesleniyoruz. Umarım bundan sonra böyle durumlarla karşılaşmayız. Çünkü mesleğe yeni adım atacak arkadaşlarımız için de travmaya neden olabiliyor. Bizler de gece telefon geldiğinde hastaya müdahale etmek için gelmeye korkar hale geldik. Bu nedenle gerekli yasaların çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.