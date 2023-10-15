Samsun'daki 100. Yıl Adalet Spor Oyunları, madalya töreni ile son buldu ADALETBakanlığı'ncaTürkiye'de ilk kez Samsun'da düzenlenen ve adalet çalışanlarının katıldığı 100. Yıl Adalet Spor Oyunları, düzenlenen madalya töreni ile tamamlandı.

ADALETBakanlığı'ncaTürkiye'de ilk kez Samsun'da düzenlenen ve adalet çalışanlarının katıldığı 100. Yıl Adalet Spor Oyunları, düzenlenen madalya töreni ile tamamlandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koordine edilen, Cumhuriyet'in 100. Yılı kapsamında yüzme, okçuluk, koşu, satranç, bowling, masa tenisi ve kort tenisi olarak 7 branşta 42 ilden 421 sporcunun katıldığı ve 3 gün süren 100. Yıl Adalet Spor Oyunları sona erdi. Madalya töreni için sporcular ile protokol üyeleri Samsunspor Nuri Asan Tesisleri önünden Bandırma Vapuru Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

'DOSTLUK İÇERİSİNDE SONA ERDİ'

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz 100. Yıl Adalet Spor Oyunları'mızda sporcularımız 3 gün boyunca yarıştılar. Dostluklar edindiler, şehrimizi gezdiler. Birbirinden değerli 600 misafirimizi şehrimizde misafir ettik. Organizasyonda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir sporcumuzun burnu kanamadı, dostluk içerisinde sona erdi. Memleketlerinden gelerek, illerini temsil eden tüm sporcuları tebrik ediyorum. Buraya katılan tüm sporcular, bu yarışların kazananıdır" dedi.

'İLETİŞİMİNİZİ ARTTIRDINIZ'

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ise "Buraya katılıp, tanıştınız ve iletişimleriniz arttırdınız. Bu organizasyondaki amacımız, tanışıklığımızı arttırarak milletimizin arzu ettiği adalet hizmetlerini daha kısa yoldan ona ulaştırmaktı. Geldiğimiz aşamada 10'dan fazla ilde bu organizasyonları il çapında gerçekleştirdik. Bu etkinliklerimiz, birbirimize daha yakın olmak amacıyla farklı illerde ve bölgelerde 100. yıl coşkusuyla devam edecek" diye konuştu.

TÖRENDEN SONRA HATIRA POZU

Protokol konuşmalarının ardından, 7 branşta dereceye giren kadın ve erkek sporculara madalyaları verildi. Madalyalar, HSYK Üyesi Havvanur Yurtsever, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Daire Başkanı Evren Akbey, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk tarafından verildi. Tören sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.