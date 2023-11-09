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        (ÖZEL) Samsunsporlu Rick Van Drongelen: Antrenmanların karşılığını aldık

        SAMSUNSPOR´unHollandalı stoperi Rick Van Drongelen, antrenmanlarda yapılan çalışmaların karşılığını maçlarda aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:45
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        (ÖZEL) Samsunsporlu Rick Van Drongelen: Antrenmanların karşılığını aldık
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        SAMSUNSPOR´unHollandalı stoperi Rick Van Drongelen, antrenmanlarda yapılan çalışmaların karşılığını maçlarda aldıklarını belirtti.

        Fuat Çapa´nın futbol direktörü, Markus Gisdol´un da teknik direktör olarak göreve gelmesinin ardından kötü gidişe son vererek toparlanan Süper Lig temsilcisi Samsunspor, son 2 maçtan 6 puan çıkardı. 4 günde iki lig maçı oynayan Kırmızı-Beyazlılar, önce Hatayspor´u, ardından da İstanbulspor´u mağlup etti. Samsunspor aldığı galibiyetle puan sıralamasının son sırasından kurtuldu. 

        Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick Van Drongelen de, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Pazar günü İstanbul´da oynayacakları Pendikspor karşılaşmasından bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alarak sahadan ayrılmak istediklerini söyleyen Drongelen, takımın gidişatını değerlendirdi. 

        "TAKIMIN İYİYE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Antrenmanlarda çok çalıştıklarını ve takımın da iyi gittiğini ifade eden Rick Van Drongelen, "Antrenmanlarda detaylar hakkında çok çalıştık. Defansif anlamda neler yapabileceğiz, ofansif anlamda sahaya yansıtabileceğimiz varyasyonlar üzerine çok çalıştık. Detayların işe yaradığını görüyoruz" dedi. 

        "ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

        İstanbulspor maçında takım halinde çok iyi karakter ortaya koyduklarını vurgulayan Drongelen, şunları söyledi:

        "Performansımız son maçta biraz aşağıda kaldı diyebilirim. Ancak takım halinde çok iyi karakter gösterdik. Son iki maçta alınan sonuçlar antrenman performansımızın ve çalıştığımız detayların sonucudur,"

        "İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİ İSTİYORUZ"

        12 Kasım Pazar günü İstanbul´da oynanacak Pendikspor maçına dair görüşlerini de açıklayan Rick Van Drongelen, "Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Zor bir deplasman bizi bekliyor. Deplasmanda ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Alınan sonuçlarda sadece 11´in değil, oyuna sonradan girenlerin katkısı da çok önemli. Maçlar sadece 11´dekilerin değil, diğer oyuncuların katkılarıyla da kazanılıyor" diye konuştu. 

        Samsunspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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