Samsun'da aranan 19 kişi yakalandı

SAMSUN'daçeşitlisuçlardan aranan 19 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-19 Kasım tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma sonucu aralarında 'hırsızlık' suçundan 30 yıl 11 ay 6 gün, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay ve 'uyuşturucu kullanma' suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında olduğunu 19 kişi, yakalanarak emniyete götürüldü. Bu sırada kişilerin üzerinde bulunan 3 tabancaya da el konuldu.