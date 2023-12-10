Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 'Filistin İçin Yürüyoruz' etkinliği

        SAMSUN'dabiraraya gelen STK'lar, 'Filistin İçin Yürüyoruz' etkinliği düzenleyip, İsrail saldırıları kınayıp, sessiz kalan ABD ile batılı ülkelere tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 'Filistin İçin Yürüyoruz' etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'dabiraraya gelen STK'lar, 'Filistin İçin Yürüyoruz' etkinliği düzenleyip, İsrail saldırıları kınayıp, sessiz kalan ABD ile batılı ülkelere tepki gösterdi.

        Kentteki STK'lar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. 'Filistin İçin Yürüyoruz' adıyla düzenlenen etkinlik, İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde başladı. Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan grup, Lise ve Gazi caddelerinden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

        'İŞGALCİ İSRAİL, HUKUKU TANIMIYOR'

        Burada grup adına açıklama yapan Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, bugünün Dünya İnsan Hakları Günü'nü olduğunu hatırlatarak, "Filistin özgür olana dek meydanlarda olacağız. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. İnsanlık tarihinden örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. ABD ve batı dünyası, yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. İşgalci İsrail'in saldırıları bir kez daha gösterdi ki Siyonizm yalnızca Filistin için değil; başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya için büyük bir tehdittir. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs sevdalıları ile İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" dedi. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Filistin halkı için dua okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"

        Benzer Haberler

        Samsun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Samsun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Tartıştığı arkadaşını 4 yerinden bıçakladı
        Tartıştığı arkadaşını 4 yerinden bıçakladı
        Havuzda epilepsi nöbeti geçiren ve kaldırıldığı hastanede ölen tıp fakültes...
        Havuzda epilepsi nöbeti geçiren ve kaldırıldığı hastanede ölen tıp fakültes...
        Yenişehirlioğlu: Filistin'de binlerce evlat öldürülüyorken, medeni denen Ba...
        Yenişehirlioğlu: Filistin'de binlerce evlat öldürülüyorken, medeni denen Ba...
        Samsun'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da Gazze'ye destek açıklaması
        Samsun'da Gazze'ye destek açıklaması