Samsun'da 'Filistin İçin Yürüyoruz' etkinliği

SAMSUN'dabiraraya gelen STK'lar, 'Filistin İçin Yürüyoruz' etkinliği düzenleyip, İsrail saldırıları kınayıp, sessiz kalan ABD ile batılı ülkelere tepki gösterdi.

Kentteki STK'lar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. 'Filistin İçin Yürüyoruz' adıyla düzenlenen etkinlik, İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde başladı. Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan grup, Lise ve Gazi caddelerinden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

'İŞGALCİ İSRAİL, HUKUKU TANIMIYOR'

Burada grup adına açıklama yapan Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, bugünün Dünya İnsan Hakları Günü'nü olduğunu hatırlatarak, "Filistin özgür olana dek meydanlarda olacağız. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. İnsanlık tarihinden örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. ABD ve batı dünyası, yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. İşgalci İsrail'in saldırıları bir kez daha gösterdi ki Siyonizm yalnızca Filistin için değil; başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya için büyük bir tehdittir. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs sevdalıları ile İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" dedi. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Filistin halkı için dua okudu.