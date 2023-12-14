Samsun'da aranan 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı SAMSUN'da, aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik operasyonda 55 kişi yakalandı.

SAMSUN'da, aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik operasyonda 55 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 13-14 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'Silahla yağma'dan 5 yıl 6 ay ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin de bulunduğu 55 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 55 kişiden 23'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.