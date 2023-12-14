OMÜ ile Reeder arasında iş birliği protokolü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder arasında protokol imzalandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder arasında protokol imzalandı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlükte gerçekleşen imza töreninde protokol metnine Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Reeder Kurumsal İlişkiler Direktörü İclal Erkan imza attı.

İmzalanan protokolle "Reeder-OMÜ Sanat ve Tasarım Akademisi" başlığı altında iş birlikleri gerçekleştirilecek.

Protokolle Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan öğrencilerin mesleki ve kariyer gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor. İş birliği çerçevesinde sanatsal, tasarımsal, eğitsel, staj, proje gibi faaliyetler ile etkileşim imkanlarının araştırılması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

İmza tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olacak protokolde Reeder ve Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat ve tasarım kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak organizasyonlar, etkinlikler düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda iş birliği sağlanacak.

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