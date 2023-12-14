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        Kuyumcudan 250 gram altın çalan cerrahi maskeli şüpheli yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 19:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:18
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        Kuyumcudan 250 gram altın çalan cerrahi maskeli şüpheli yakalandı (2)
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        EVHAPSİ VERİLDİ

        Samsun´un Tekkeköy ilçesinde cerrahi maske takıp, girdiği kuyumcudan 250 gram altın çalıp Atakum ilçesinde yakalanan Aykut Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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