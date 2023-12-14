Kuyumcudan 250 gram altın çalan cerrahi maskeli şüpheli yakalandı (2)

EVHAPSİ VERİLDİ

Samsun´un Tekkeköy ilçesinde cerrahi maske takıp, girdiği kuyumcudan 250 gram altın çalıp Atakum ilçesinde yakalanan Aykut Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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