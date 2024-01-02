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        Parkta yürüyüş yaparken yere yığıldı, 4 saat sonra fark edildiğinde öldüğü anlaşıldı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesi Muzaffer Önder Parkı´nda yürüyüş yaparken yere yığıldıktan 4 saat sonra fark edilen Mustafa Akıncı'nın (57), hayatını kaybettiği belirlendi. Akıncı´nın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 21:48 Güncelleme: 02.01.2024 - 21:50
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        Parkta yürüyüş yaparken yere yığıldı, 4 saat sonra fark edildiğinde öldüğü anlaşıldı
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesi Muzaffer Önder Parkı´nda yürüyüş yaparken yere yığıldıktan 4 saat sonra fark edilen Mustafa Akıncı'nın (57), hayatını kaybettiği belirlendi. Akıncı´nın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

        Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Muzaffer Önder Parkı´nda meydana geldi. Parkta yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin Mustafa Akıncı olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        YERE DÜŞTÜKTEN 4 SAAT SONRA İHBAR YAPILDI

        Parkta bulunan güvenlik kameraları incelendiğinde Mustafa Akıncı'nın saat 16.10'da parka geldiği ve yürüyüş yaptığı sırada yere yığıldığı görüldü. Çağrı merkezine ihbarın ise saat 20.00'de yapıldığı saptandı. Akıncı´nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Akıncı´nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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