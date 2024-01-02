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        Öğrenciler aynı okulda 44 yıl görev yapan öğretmenlerini "maske"yle uğurladı

        Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 44 yıl görev yapan ve yaş haddinden emekli olan resim öğretmeni İlyas Sağır'ın veda töreninde öğrenciler Sağır'ın fotoğrafının bulunduğu maskeler taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:32
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        Öğrenciler aynı okulda 44 yıl görev yapan öğretmenlerini "maske"yle uğurladı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 44 yıl görev yapan ve yaş haddinden emekli olan resim öğretmeni İlyas Sağır'ın veda töreninde öğrenciler Sağır'ın fotoğrafının bulunduğu maskeler taktı.

        Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 1980 yılında resim öğretmeni olarak göreve başlayan İlyas Sağır (65), yaş haddinden emekli oldu.

        Aynı okulda kırk yılı aşkın görev yapan Sağır için okul bahçesinde veda töreni düzenlendi. Sağır'ı mezun öğrencileri de yalnız bırakmadı.

        Öğrenciler, öğretmenleri Sağır'ın fotoğrafının olduğu maskeleri takarak törene katıldı. Bahçeye, "İlyas Hocam sizi unutmayacağız" yazılı pankart asıldı. Bazı öğrencilerin ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        İlyas Sağır, törende, Cumhuriyet Anadolu Lisesinin ikinci evi olduğunu ifade ederek, "Resim öğretmeni olarak hizmet verdiğim görevimden ayrılmak üzereyim. Ne mutlu bana ki böyle kutsal bir mesleğe yıllarımı verdim. Öğrencilerimin üzüntüleri üzüntüm, umutları umudum, sevinçleri sevincim oldu. 44 yıl benim için güzel anılarla dolu bir yaşam hikayesine döndü." dedi.

        Bugüne kadar 15 müdür ile çalıştığını, mesleğini çok severek yaptığını, meslektaşlarının ve öğrencilerinin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Sağır, "Yollarımız hiçbir zaman ayrılmayacak. Yüreğimde her zaman öğrencilerim, evim dediğim okulum ve siz değerli arkadaşlarım olacaksınız. Bunu asla unutmayın. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bana yaşattığınız bu eşsiz, bu en güzel duygular için yürekten teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmayan öğretmenlerimize, misafirlerimize eski ve yeni öğrencilerime tüm dostlarıma saygılar sunuyorum." diye konuştu.

        Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik de Sağır'ın gönüllerde yer edinen bir öğretmen olduğunu belirterek, Sağır'ı tebrik etti.

        Okul Müdürü Kurtuluş Çelik ise İlyas Sağır'ın resim öğretmenliğinin yanı sıra bir sanatkar gibi okulun her köşesinde bir emeğinin olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Kaymakam Yıldız, Sağır'a plaket takdim ederken İlçe Milli Eğitim Müdürü Yetik ise Başarı Belgesi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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