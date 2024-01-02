Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kadir Özgüven (69) yönetimindeki 55 LJ 360 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi mevkisinde ağaca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özgüven, sağlık ekibince kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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