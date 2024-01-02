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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:14
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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kadir Özgüven (69) yönetimindeki 55 LJ 360 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi mevkisinde ağaca çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Özgüven, sağlık ekibince kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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