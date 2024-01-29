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        Otomobil evin bahçesine düştü; amatör futbolcu Burak yaşamını yitirdi

        SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü amatör futbolcu Burak Karaköse (21), hayatını kaybetti, yanındaki Furkan Arı ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:35
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        Otomobil evin bahçesine düştü; amatör futbolcu Burak yaşamını yitirdi
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        SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü amatör futbolcu Burak Karaköse (21), hayatını kaybetti, yanındaki Furkan Arı ise yaralandı.

        Kaza, dün Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Samsun Süper Amatör Ligi ekiplerinden Gençlergücü Spor Kulübü futbolcusu Burak Karaköse´nin kontrolünü yitirdiği 55 AHF 587 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine düştü. Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü Karaköse ve yanındaki Furkan Arı, yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Karaköse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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