Samsun'da "Toprak Dede" ölümünün 5. yıl dönümünde anıldı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı, "Toprak Dede" olarak tanınan Hayrettin Karaca, ölümünün 5. yıl dönümünde Samsun’da düzenlenen etkinlikte anıldı.

Atakum Hayrettin Karaca Rekreasyon Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, ormanda yürüyüş yapan TEMA Vakfı üyeleri, yürüyüşün ardından Karaca'nın hayatı ve kazandırdığı değerleri anlattı.

TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Özay, törende yaptığı konuşmada, "Karaca'nın bıraktığı değerlere her zaman sahip çıkacağız ve bizler de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir miras bırakabilmek için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Hayrettin Karaca'nın hayatı ve doğaya katkıları anlatıldı.

Anma programına, TEMA Vakfı üyeleri ve gönüllüler katıldı.