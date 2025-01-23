Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı

Samsun'da haklarında 8 yıl 6 ay 15 gün ve 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit", "nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması ve taşınması" ve "narkotik madde kullanma" suçlarından 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan A.K. ile "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.A'yı gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.