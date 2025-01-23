Tabancasını temizlerken kendini vurdu, öldü

Olay, Çarşamba ilçesi Ordubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; evde Muharrem Aydın’ın temizlediği tabancası kazara ateş aldı. Karnından vurulan Aydın’ı evde kanlar içinde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

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