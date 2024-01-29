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        Samsunspor - Galatasaray maçı biletlerine yoğun ilgi

        Süper Lig´in 24´üncü haftasında 2 Şubat Cuma günü Samsunspor´un sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri kale arkası tribünler hariç 40 dakikada tükendi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:55
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        Samsunspor - Galatasaray maçı biletlerine yoğun ilgi
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        Süper Lig´in 24´üncü haftasında 2 Şubat Cuma günü Samsunspor´un sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri kale arkası tribünler hariç 40 dakikada tükendi. 

        Karşılaşmaya 4 gün kala satışa çıkan 30 bin 548 adet biletten, 23 bin 500 adeti 40 dakika içinde tükendi. Geriye kalan kale arkalarındaki 7 bin bilet için taraftarlar bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

        Galatasaray ile Süper Lig'de 12 yıl sonra evinde karşı karşıya gelecek olan Samsunspor´da bilet fiyatları şu şekilde: "VIP 2 bin TL, A Batı alt bin TL, B Batı alt-üst 850 TL, Doğu alt-üst 400 TL, kale arkaları 325 TL olurken misafir tribünü ise 400 TL."

        Ayrıca kadın ve öğrencilere kale arkası bilet fiyatlarında da yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.

        Samsunspor, Galatasaray ile 2 Şubat Cuma günü saat 20.00´de Yeni 19 Mayıs Stadyumu´nda karşı karşıya gelecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ

        2024-01-29 15:53:43

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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