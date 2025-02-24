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        Samsun'da okullar yarın tatil edildi

        SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:35
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        Samsun'da okullar yarın tatil edildi
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        SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklar olabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

        Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli ve çocuğu kreş̧ veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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