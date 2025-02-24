Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ahmet bebek ambulansta doğdu

        SAMSUN'da doğum sancıları tutan anne, hastane götürülürken ambulansta doğum yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet bebek ambulansta doğdu
        ABONE OL

        SAMSUN’da doğum sancıları tutan anne, hastane götürülürken ambulansta doğum yaptı. Kordonu boynuna dolanan bebek, ekipleri müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe Ahmet ismi verildi.

        Olay, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Buse isimli kadının doğum sancıları başlayınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarılan anne, ambulansta doğum yaptı. Ambulansta görevli ebe Kübranur Taştemur ve acil tıp teknisyeni Berat Can Akçaoğlu, kordonu boynuna dolanan bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağladı. Bebeğe, Ahmet ismi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!

        Benzer Haberler

        Samsun'da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta dünyaya...
        Samsun'da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta dünyaya...
        Samsun'da okullar yarın tatil edildi
        Samsun'da okullar yarın tatil edildi
        Samsun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
        Samsun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
        TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da...
        TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da...
        Alaçamspor Bocce Takımı, Çim Topu Türkiye Şampiyonu oldu
        Alaçamspor Bocce Takımı, Çim Topu Türkiye Şampiyonu oldu
        Samsun'da vatandaşlar merdivenleri kayak pistine çevirdi
        Samsun'da vatandaşlar merdivenleri kayak pistine çevirdi