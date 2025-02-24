Ahmet bebek ambulansta doğdu

Olay, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Buse isimli kadının doğum sancıları başlayınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarılan anne, ambulansta doğum yaptı. Ambulansta görevli ebe Kübranur Taştemur ve acil tıp teknisyeni Berat Can Akçaoğlu, kordonu boynuna dolanan bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağladı. Bebeğe, Ahmet ismi verildi.

SAMSUN’da doğum sancıları tutan anne, hastane götürülürken ambulansta doğum yaptı. Kordonu boynuna dolanan bebek, ekipleri müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe Ahmet ismi verildi.

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