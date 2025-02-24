Samsun'da aralıklarla yağan kar güzel manzaralar oluşturdu

Amazon Adası'nda yer alan ve karla kaplanan dev aslan heykelleri ve Amazon Kadın Heykeli ise havadan görüntülendi.

Parktaki Amazon Adası'nda bulunan yamacı kayak pistine dönüştüren vatandaşlar, şişme bot ve kanoyla kayak keyfi yaptı.

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