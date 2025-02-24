Samsun'da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta dünyaya getirdi

Samsun'da ambulansla hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahmet" bebeğin, "Buse" annesinin doğum sancılarının başlamasının ardından gece saat 03.00 civarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sırasında hayata gözlerini ambulansta açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Kordonu boynuna dolanmış olarak doğan Ahmet'imizin hayata tutunmasına deneyimi ve soğukkanlılığıyla yardımcı olan ebe Kübranur Taştemur ve ATT Berat Can Akçaoğlu'na bir cana daha umut oldukları için teşekkür ederiz. Nice güzel yılların ve mutlu günlerin olsun Ahmet bebek." ifadelerine yer verildi.