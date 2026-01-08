Samsun Çarşamba Havalimanı 2025 yılında 1 milyon 594 binden fazla yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılında 1 milyon 594 bin 333 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda aralık ayında yolcu trafiği iç hatlarda 121 bin 163, dış hatlarda 15 bin 191 olmak üzere 136 bin 354 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1185, dış hatlarda ise 130 uçak iniş kalkış yaptı.

Yük trafiği ise aralık ayında 1147 ton oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılında 1 milyon 594 bin 333 yolcuya hizmet verilirken, söz konusu dönemde 17 bin 160 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 14 bin 579 tona ulaştı.