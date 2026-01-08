Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da rüzgarda devrilen ağaç iki araca zarar verdi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddeye devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:30
        Samsun'da rüzgarda devrilen ağaç iki araca zarar verdi
        100. Yıl Bulvarı'nda park halindeki boş servis aracı ile yoldan geçen otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bulvar polis ekiplerince trafiği kapatıldı. İtfaiye ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi görevlileri ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı.

        Yara almayan otomobil sürücüsü, tavanında hafif çökmeler oluşan aracıyla bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

