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        Seyir halindeki otomobile ateş açıldı; 1 yaralı, 2 gözaltı

        SAMSUN'da seyir halindeki otomobile açılan ateşte 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:10
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        Seyir halindeki otomobile ateş açıldı; 1 yaralı, 2 gözaltı
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        SAMSUN'da seyir halindeki otomobile açılan ateşte 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.M. (36), seyir halindeki otomobile tabanca ile ateş açtı. Otomobildeki B.T. karnından yaralandı. B.T. arkadaşı tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülürken; İ.M. ile yanındaki S.S. (29) kaçtı. Olay yerinde 3 boş kovan bulurken, kaçan şüpheliler Fatih Mahallesi'nde bir evin çatı katında suç aleti ile yakalandı.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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