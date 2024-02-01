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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:08
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan çalışmalarda, kasten öldürmeden 16 yıl 8 ay, uyuşturucu kullanmadan 12 yıl 22 gün, uyuşturucu ticaretinden 4 yıl 2 ay, özel belgede sahtecilikten 3 yıl 6 ay ve fuhşa teşvik suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

        Operasyonlarda ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 15 kesici aleti ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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