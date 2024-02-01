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        Samsun'da 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

        Samsun'da 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:13
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        Samsun'da 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
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        Samsun'da 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışma sonucu şüpheli B.Ş'nin 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerindeki adreslerinde arama yaptı.

        Aramada 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.Ş. jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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