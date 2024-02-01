Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretiz psikolojik destek hizmeti verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, SADEM'in 3 psikolog, 1 sosyolog ve 1 diyetisyen ile hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Söylemez, 2023 yılında 1010 kişiye toplam 5 bin 314 seans psikolojik destek sağlandığını kaybetti.

Her yaş grubundan bireylere psikolojik, diyet ve çift psikolojik danışmalığı verildiğini aktaran Söylemez, "Uzman personelimiz çocuklar için okul uyum sorunları, sınav kaygıları, aile içi uyum sorunları ile ilgili konularda, yetişkinlerde ise iş ile ilgili sorunlar, aile içi sorunlar gibi birçok konuda psikolojik destek hizmeti veriyor." dedi.

Samsun'da ikamet eden herkesin başvurabileceği bir merkez olduklarını vurgulayan Söylemez, gizlilik ilkesi içinde uzman personelden destek alınabileceğini sözlerine ekledi.