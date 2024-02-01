Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü'yü (31), Gökçeboğaz Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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