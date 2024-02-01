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        14 yıl 2 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus Kılıç (26), yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:30
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        14 yıl 2 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus Kılıç (26), yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'yağma' suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yunus Kılıç'ı, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi 2'nci Bulvar yolunda yürürken yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Kılıç, işlemleri sonrası tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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