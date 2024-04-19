Kayıp olarak aranırken ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

SAMSUN’un Canik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Muhammet Tuncel’in (26), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan ortağı Harun S. (27) ifadesinde, Tuncel’i alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla öldürdüğünü itiraf etti.

Canik’te Muhammet Tuncel’den haber alamayan yakınları, 16 Nisan gecesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Tuncel’in en son cam balkon işi yaptığı ortağı Harun S. ile birlikte görüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan Harun S., ifadesinde Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi Tınaztepe Sokak'taki ormana gittiklerini söyledi. Alacak meselesi yüzünden kavga ettiklerini iddia eden Harun S., Tuncel'i silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Harun S.'nin ifadesinde tarif ettiği bölgeye giden polis ekipleri, Tuncel’in cenazesiyle karşılaştı. Muhammet Tuncel’in cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna götürüldü.