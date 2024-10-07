Samsun'da zincirleme kaza: 13 yaralı

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Rüstem Gül (49) idaresindeki 55 EE 588 plakalı otomobil, önünde seyreden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı. Gül idaresindeki otomobilin çarptığı otomobil durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Taha Yasin Zengin idaresindeki 55 ABM 198 plakalı otomobil, Rüstem Gül idaresindeki otomobile çarptı. Arkadan gelen Murat Kocakel idaresindeki 55 AAS 444 plakalı otomobil de Zengin idaresindeki otomobile çarptı.