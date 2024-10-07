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        Samsun'da zincirleme kaza: 13 yaralı

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 00:04 Güncelleme: 07.10.2024 - 00:10
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        Samsun'da zincirleme kaza: 13 yaralı
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        SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaza saat 21.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Rüstem Gül (49) idaresindeki 55 EE 588 plakalı otomobil, önünde seyreden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı. Gül idaresindeki otomobilin çarptığı otomobil durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Taha Yasin Zengin idaresindeki 55 ABM 198 plakalı otomobil, Rüstem Gül idaresindeki otomobile çarptı. Arkadan gelen Murat Kocakel idaresindeki 55 AAS 444 plakalı otomobil de Zengin idaresindeki otomobile çarptı.

        Kaza sonucu otomobil sürücüleri Rüstem Gül, Murat Kocakel ile otomobillerde bulunan Elif Kocakel (31), Sema Kocakel (9), Zümra Kocakel (11), Hatice Gül, Nurşen Gül (25), Sümeyye Gül (7), Semra Gül (46), Salih Gül (16), Dursune Zengin (54), Seher Zengin (25) ve Hümeyra Zeynep Zengin (2) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Salih Gül burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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