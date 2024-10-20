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        Eğlence mekanına girişindeki tartışmada ayağından vuruldu

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde alkollü olduğu için eğlence mekanına alınmayan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:10
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        Eğlence mekanına girişindeki tartışmada ayağından vuruldu
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde alkollü olduğu için eğlence mekanına alınmayan Y.M. (29), Azerbaycan uyruklu Amin P.’yi (20) tabancayla ayak bileğinden yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olarak eğlence mekanına girmek isteyen Y.M. ile kapıdaki görevliler arasında tartışma çıktı. Bu sırada mekandaki arkadaşlarına yardım eden Azerbaycan uyruklu Amin P. de olaya dahil oldu. Y.M. belinden çıkardığı tabancayla Amin P.’yi ayak bileğinden vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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