Samsunspor - Fenerbahçe: 2-2

30’uncu dakikada Bola ceza sahası yayının bir metre kadar önünden yerden yaptığı ortaya Holse’nin gelişine vurduğu topu kaleci Livakovic kornere çıkarttı.

24’üncü dakikada Kostic’in soldan ceza sahasına doğru uzun kullandığı tacı Satka kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top takım arkadaşına çarpıp sol çapraza indi. O bölgeye hareketlenen Tadic, topun gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

SÜPER Lig’in 9’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Samsunspor taraftarları seremonide koreografi oluştururken, sol kale arkası tribününde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ‘İstiklal Savaşı Gazetesi’ koreografisini açtılar. Futbolcular da sahaya meme kanserine dikkat çekmek için pankartla çıkarken, seremoniye futbolcularla birlikte çıkan çocuklar da ellerinde pembe renk balonlarla çıktı. İstiklal marşının okunmasının ardından çocuklar ellerindeki balonu havaya saldı.

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