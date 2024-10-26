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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş: Şehrin büyüyebilmesi için sanayi çok önemli

        SAMSUN'da basın mensuplarıyla bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, "Turizmde, sanayide gelmek istediğimiz yerler var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:57 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:00
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş: Şehrin büyüyebilmesi için sanayi çok önemli
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        SAMSUN'da basın mensuplarıyla bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, "Turizmde, sanayide gelmek istediğimiz yerler var. Başladığımız projelerimiz oldu ve devam edenler de var. Bir şehrin büyüyebilmesi için sanayi, önemli bir alandır" dedi.

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da, kente yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili gündemi değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve AK Parti Samsun il yönetimi de katıldı. Samsun'a birçok yatırım yapıldığını vurgulayan Muş, ulaşmak istedikleri hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirtti. Her alanda yatırım yapıldığını söyleyen Muş, "Turizmde, sanayide gelmek istediğimiz yerler var. Başladığımız projelerimiz oldu ve devam edenler de var. Bir şehrin büyüyebilmesi için sanayi gerçekten önemli bir alandır. Tarım, turizm önemli ancak sanayi de çok önemlidir. En son Tekkeköy’deki Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 milyon metrekareye çıktık. Kavak’ta OSB'yi genişleterek 10 milyon metrekareye çıktık. Onun planları bitiyor. Yeni OSB’de yer tahsili yapıldı. Fabrikalar yükseliyor. Bizim ihracatımızı arttırmamız lazım. 1,6 milyar dolar ihracatımız var. Dolayısıyla bunu ilk önce Türkiye ihracatında yüzde 1, sonra yüzde 2 alacak şekilde çıkartmak gerekiyor. Bunun için de büyük yatırımlara ihtiyaç var. Büyük ölçekli yatırımlara ihtiyaç var. Sanayicinin elektriği, suyu, altyapısı yoksa o fabrikaya nasıl inşa edeceksiniz? Bunları halledebilmek açısından yoğun bir çalışmayla bir noktaya kadar geldik. Kısmet olursa Havza OSB’nin planları da bitmiş olur. Yakakent’te OSB’miz var. Vezirköprü’deki tamamlandı” diye konuştu.

        'ÖNÜMÜZDEKİ YIL ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE BAŞLAYACAK'

        Samsun Şehir Hastanesi ve planlanan projeler ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirten Muş, "Samsun Şehir Hastanesi aralık ayı itibarıyla tamamlanmış olacak. Testlerin yapılması, cihazların taşınması bir süreç alıyor. Önümüzdeki yıl mart, nisan veya mayıs aylarında hastanemiz hizmet vermeye başlayacak. Samsun Şehir Hastanesi, en hızlı biten hastanelerden biri oldu. Uzun zamandır gündemde olan Atakum Devlet Hastanesi'nin de ihalesi yapıldı. İhaleye itiraz gelmişti ancak bakanlık itirazı reddetti. Şimdi onun sonucunu bekliyoruz. İhale kesinleşir kesinleşmez sözleşme yapılıp oraya da başlamak istiyoruz. Başladıktan 2 yıl sonra da bitirmek gibi bir hedefimiz var" dedi.

        Toplantıya aynı zamanda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun yetkilileri de katılırken, program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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