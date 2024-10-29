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        Otomobille motosiklet çarpıştı; komiser yardımcısı ağır yaralandı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü komiser yardımcısı Burak U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:40
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        Otomobille motosiklet çarpıştı; komiser yardımcısı ağır yaralandı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü komiser yardımcısı Burak U., ağır yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Atakum ilçesi Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Musa C.’nin (57) kullandığı 55 ACK 977 plakalı otomobil ile Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği’nde görevli komiser yardımcısı Burak U.’nun kullandığı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan komiser yardımcısı, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Burak A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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