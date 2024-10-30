5 gündür kayıp olan Alzheimer hastası, ormanda ölü bulundu

SAMSUN'da 5 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Gülsüm Güngör (80), ormanda ölü bulundu. Güngör'ün ölümü, şüpheli olarak değerlendirildi.

Olay, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mantar toplamak için ormana giden kişi, 5 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Gülsüm Güngör’ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık görevlileri, olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.