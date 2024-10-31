İnşaat işçisi arkadaşının üzerine düştü: 2 yaralı

Olay, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit K., işçi olarak çalıştığı inşaatın içindeki merdivenden dengesini kaybedip arkadaşı Servet A.'nın üzerine düştü. İki işçi merdivenden yuvarlanıp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

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