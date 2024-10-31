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        İnşaat işçisi arkadaşının üzerine düştü: 2 yaralı

        SAMSUN'da inşaat işçisi Seyit K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:10
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        İnşaat işçisi arkadaşının üzerine düştü: 2 yaralı
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        SAMSUN'da inşaat işçisi Seyit K. (22), merdivenden çıkarken dengesini kaybedip arkasından gelen arkadaşı Servet A.'nın (25) üzerine düştü. Yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit K., işçi olarak çalıştığı inşaatın içindeki merdivenden dengesini kaybedip arkadaşı Servet A.'nın üzerine düştü. İki işçi merdivenden yuvarlanıp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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