Ormanda 146 kilogram esrar ele geçirildi; 2 gözaltı
SAMSUN'unBafra ilçesinde helikopter destekli düzenlenen operasyonda ormanda 146 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
SAMSUN'unBafra ilçesinde helikopter destekli düzenlenen operasyonda ormanda 146 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y. (65) ve D.K.'nin (47) ormanda uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nın da desteğiyle düzenlenen operasyonda, 146 kilogram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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