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        Samsunspor - Antalyaspor maçının ardından

        SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 23:06 Güncelleme: 04.11.2024 - 23:10
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        Samsunspor - Antalyaspor maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 11’inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio açıklamalarda bulundu.

        Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Çok hak edilmiş bir galibiyet aldık. Çok iyi bir performans gösterdik. Rakibimize çok fazla şans vermedik. Takım olarak iyi bir performans gösterdik. Kontrataklarda iyi kararlar alamadık. Takımımın göstermiş olduğu performanstan gurur duyuyorum. 25 puana ulaştığımız için mutluyuz” diye konuştu.

        'GALATASARAY BANA GÖRE LİGİN EN İYİ TAKIMI'

        Haftaya deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına da değinen Reis, konuşmasını şöyle sürdürdü;

        “Mutlaka zor bir maç olacaktır. Galatasaray maçı hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. 25 puana ulaştığımız için çok mutluyuz. Galatasaray bana göre ligin en iyi takımı. Şimdi bizim dinlenme zamanımız olacak. Onu en iyi şekilde kullanacağız. Antalyaspor maçı Galatarasay maçından daha önemliydi.”

        MEHMET AURELIO: ŞU ANDA İSTİFA GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK

        İstifa etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirten Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, “Aslında yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir maç görüntüsü vardı. İlk golden itibaren takımımız oyun düzenini kaybetti. İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk. Maçın sonuna kadar oyunu elimize almakta zorlandık. Şu anda istifa gibi bir düşüncemiz yok. Lig uzun bir süreç. Akdeniz derbisinde Alanyaspor’u yendik. Önümüzdeki hafta da Bodrumspor’u ağırlayacağız. Ona hazırlanıp kazanmayı istiyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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