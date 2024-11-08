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        Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde otomobil, yaya geçidinde sürücüsünün yolun karşısına geçmek istediği motosiklete çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:00
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        Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı
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        SAMSUN’un Bafra ilçesinde otomobil, yaya geçidinde sürücüsünün yolun karşısına geçmek istediği motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yunus Emre Akyüz (69) yaralanırken, arkasındaki Mahmut Keskin (78), hayatını kaybetti.

        Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda Bafra ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Samsun yönüne giden E.Ş. (46) yönetimindeki 02 ACA 369 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Akyüz’ün kullandığı 55 HA 565 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü Yunus Emre Akyüz ile arkasındaki Mahmut Keskin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Keskin doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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