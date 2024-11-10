09.05'te tren durdu, yolcular saygı duruşunda bulundu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi. Saatler 09.05’i gösterirken sirenlerin çalmasıyla devlet demiryolları trafiği de durdu. Samsun-Sivas seferini yapan yolcu treninin makinisti sirenlerin çalmasıyla Ayvacık ilçesine bağlı Meşelidüz mevkisinde kornaya basarak treni durdurdu. Trende bulunan yolcular da saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

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