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        09.05'te tren durdu, yolcular saygı duruşunda bulundu

        GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:25
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        09.05'te tren durdu, yolcular saygı duruşunda bulundu
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        GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenler çalınca makinist, Samsun-Sivas seferini yapan yolcu trenini durdu. Ayağa kalkan yolcular, saygı duruşunda bulundu.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi. Saatler 09.05’i gösterirken sirenlerin çalmasıyla devlet demiryolları trafiği de durdu. Samsun-Sivas seferini yapan yolcu treninin makinisti sirenlerin çalmasıyla Ayvacık ilçesine bağlı Meşelidüz mevkisinde kornaya basarak treni durdurdu. Trende bulunan yolcular da saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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