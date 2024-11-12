23 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Onur Kahya'yı yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlü, İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

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