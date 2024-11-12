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        23 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Onur Kahya, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:46 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:50
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        23 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Onur Kahya, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Onur Kahya'yı yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlü, İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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