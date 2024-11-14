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        Samsun'da kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk bulundu

        SAMSUN'da aileleri tarafından 9 Kasım'da kayıp başvurusu yapılan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:31
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        Samsun'da kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk bulundu
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        SAMSUN’da aileleri tarafından 9 Kasım’da kayıp başvurusu yapılan D.B. (17) ve M.Ö. (17) isimli iki kız çocuğu, polis tarafından bulundu.

        Samsun’da 9 Kasım'da evlerinden çıkarak dışarıda buluşan D.B. ve M.Ö.’den aileleri bir daha haber alamadı. Telefonlarına cevap vermeyen ve gidebilecekleri her yerde aranan iki kız çocuğu için polise kayıp başvurusu yapıldı. Kayıp müracaatı ardından Çocuk Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu kayıp kız çocukları, dün Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde arkadaşlarına ait ikamette bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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