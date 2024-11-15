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        20 metrekare dükkanda 40 yıldır çaydanlık, tencere tamiri yapıyor

        SAMSUN'da çaydanlık, tencere tamirinin son temsilcilerinden Zeki Yılmaz (80), 40 yıldır ailesinin geçimini 20 metrekarelik dükkanında sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:30
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        20 metrekare dükkanda 40 yıldır çaydanlık, tencere tamiri yapıyor
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        SAMSUN’da çaydanlık, tencere tamirinin son temsilcilerinden Zeki Yılmaz (80), 40 yıldır ailesinin geçimini 20 metrekarelik dükkanında sağlıyor.

        Zeki Yılmaz, 40 senedir aynı dükkanda çaydanlık, tencere tamiri yapıyor. İki çocuğunu da bu iş yaparak okuttuğunu, birinin öğretmen diğerinin elektrik mühendisi olduğunu söyleyen Yılmaz, “İnsanlara faydalı bir iş yaptığımı bilmek de beni hep gururlandırdı. Tabii ki zaman zaman zorluklar oldu. 20 metrekarelik dükkanda 40 yıl kolay değil. Ama azimle çalıştım, elimden gelenin en iyisini yaptım. İnsanların bana her zaman iyi davranması da bu zorlukları hafifletti. Sabır ve özenle çalışırsanız, bu meslek insanı hem doyurur hem de toplumda bir yer edinmenizi sağlar. Ama her şeyden önce, sevdiğiniz bir iş yapmanız önemli” dedi Yılmaz, “Artık yaş ilerledi ama elim ayağım tuttuğu sürece yapacağım çünkü bu iş benim hayatımın bir parçası” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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