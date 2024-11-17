Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan: Takımda birliktelik ruhu ile ilerliyoruz

SAMSUNSPOR Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsunspor’un başarılı gidişatının, teknik ekibin ve taraftarların büyük katkı ve ruhu sayesinde olduğunu belirterek ligde kalma hedefleri doğrultusunda en ileriye gitmeyi istediklerini söyledi.

Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, takımdaki oyuncuların ve teknik ekibin gerçekten armayı sahiplenerek çalıştıklarını ve başarının bu ruh ile geldiğini ifade etti. Takımın bir bütün olarak taraftarlarla birlikte bu özveri ile en iyi şekilde ilerlemek istediklerini belirten Soner Soykan, “Bugün Süper Lig'in 3’üncü sırasında olmamız, futbolcularımızın, teknik ekibimizin ve kulüp çalışanlarımızın özverili çalışmasının bir sonucudur. Ancak sezon başında dediğimiz gibi birinci hedefimiz ligde kalmak ve her geçen gün daha iyiye gitmek” dedi.