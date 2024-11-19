Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Evden bakır eşya ve kablo çalan şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde iki evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kabloları çalan C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evden bakır eşya ve kablo çalan şüpheliye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un Atakum ilçesinde iki evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kabloları çalan C.S. (46), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki farklı evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kabloların çalınması olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Güvenlik kameralarını izleyen polis, hırsızlığı C.S.’nin yaptığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheliyi yakaladı. ‘Hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından gözaltına alınan C.S., emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede

        Benzer Haberler

        Bafra Ovası'nda kırmızı lahanada 130 bin ton rekolte bekleniyor
        Bafra Ovası'nda kırmızı lahanada 130 bin ton rekolte bekleniyor
        Havza OSB iltisak hattı protokolü imzalandı
        Havza OSB iltisak hattı protokolü imzalandı
        Çarşamba'da elektrikli şofbenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'da elektrikli şofbenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Samsun'da evinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı
        Samsun'da evinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı
        Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı (3)
        Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı (3)
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama