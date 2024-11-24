Samsun'a mevisimin ilk karı yağdı

Kar yağışının Asarcık, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Ladik ilçesi beyaza büründü. İlçede kar kalınlığı 30 santime ulaştı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

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