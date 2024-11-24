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        Samsun'a mevisimin ilk karı yağdı

        SAMSUN'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:40
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        Samsun'a mevisimin ilk karı yağdı
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        SAMSUN’un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışla birlikte Ladik ilçesinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

        Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Ladik ilçesi beyaza büründü. İlçede kar kalınlığı 30 santime ulaştı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

        Kar yağışının Asarcık, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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